Ricercato per rapina trovato in un albergo sul litorale

Ricercato per rapina si nascondeva in un hotel sul litorale laziale. A finire in manette un 24enne. A mettere i poliziotti sulle sue tracce il sistema di servizio alloggiati collegato alla sala operativa della polizia di stato. Da qui l'intervento nell'albergo di Cerveteri, comune della provincia romana, di una volante del commissariato Ladispoli.

Una volta arrivati nella struttura ricettiva gli agenti hanno trovato riscontro nella segnalazione trovando un 24enne egiziano. Con una nota di ricerca sulle spalle da parte del tribunale di Pavia l'uomo è stato quindi arrestato ed associato in carcere. Dovrà scontare due anni di reclusione.