Ricercato per furto viene scovato alla fermata della metro

Ricercato per un furto consumato in Sicilia è stato scovato dalla polizia vicino alla fermata della metro a Roma. A dover scontare una pena di 1 anno e 6 mesi un cittadino tunisino di 60 anni che già in passato era stato in carcere sempre per furto prima nel 1999 e poi nel 2003. Vizio del furto che l'uomo non ha però perso, con lo stesso che, scontata la pena, ha messo a segno altri furti in Italia.

Sono stati gli agenti del commissariato Porta Pia di polizia a controllarlo mentre si trovava su viale Regina Elena, in prossimità della stazione metro Policlinico. Fornita la sua identità, l'atteggiamento dell'uomo ha però insospettito i poliziotti che lo hanno quindi accompagnato all'ufficio immigrazione di via Patini a Tor Sapienza per il fotosegnalamento dal quale è uscita la vera identità dell'uomo.

Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa ad un furto perpetrato a Trapani nel 2020, il 60enne deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. Informata l'autorità giudiziaria l'uomo è stato associato in carcere.