Riccardo D'Angeli, il paracadutista dell'esercito trovato morto folgorato

È stato trovato morto Riccardo D'Angeli, l'uomo di 41 anni paracadutista dell'esercito e appassionato di arrampicata sportiva, romano, ma residente a Brunico, scomparso sera a Campomaggiore (Potenza). Il suo corpo è stato ritrovato dalle forze dell'ordine in contrada Serra, nei pressi di un parco eolico.

Riccardo D'Angeli era arrivato nel comune lucano ieri con il suo camper per dedicarsi all'arrampicata sportiva. Alle attività di ricerca hanno partecipato carabinieri, vigili del fuoco e volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata.

Adesso serviranno di sicuro ulteriori indagini per chiarire cosa sia accaduto. D'Angeli non era più reperibile da venerdì sera, quando non aveva fatto ritorno al suo camper con il quale era arrivato da qualche giorno in Basilicata per dedicarsi all'arrampicata sulle vie locali.

Nel pomeriggio del 30 dicembre il ritrovamento del corpo dopo che una squadra di vigili del fuoco era giunta nei pressi di una pala eolica che segnalava un al funzionamento elettrico. Ai carabinieri di Campomaggiore il compito di approfondire quanto successo.