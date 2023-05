Riccardo Campoli morto sul lavoro a 69 anni, il collega che lo ha investito denunciato per omicidio colposo

Era originario di Veroli, nel frusinate, Riccardo Campoli, l'operaio morto sul lavoro in un agriturismo della Capitale. Sessantanove anni, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione a una delle strutture dell'azienda agricola di Roma nord est quando è stato schiacciato da un trattore condotto da un collega. Morto sul colpo Campoli, l'uomo alla guida della macchina agricola è stato denunciato per "omicidio colposo".

Morto sul lavoro a 69 anni

La morte bianca è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 23 maggio in una tenuta agricola di via della Marcigliana, nell'omonima riserva naturale che si trova nel territorio del III municipio Montesacro, zona La Cinquina-Bufalotta. Per cause ancora in via di accertamento Campoli è rimasto schiacciato dalle ruote posteriori di un trattore impegnato in una manovra in retromarcia. Un investimento che non ha lasciato scampo al lavoratore originario della provincia di Frosinone. I soccorritori allertati dal collega lo hanno trovato già privo di vita prima che potesse essere trasportato in ospedale.

Omicidio colposo

Messa la salma dell'uomo a disposizione dell'autorità giudiziaria gli accertamenti sono affidati agli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia, intervenuti alla Marcigliana con la scientifica, l'ispettorato del lavoro e il magistrato di turno. Ascoltato il titolare dell'agriturismo e l'uomo alla guida del trattore, collega e responsabile della ditta nella quale era assunto Campoli, l'uomo è stato denunciato per "omicidio colposo". Sequestrato il trattore.

Ancora una vittima

La morte bianca ha trovato il cordoglio dell'assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi: "Ancora un caduto sul lavoro a Roma. Un operaio di 69 anni è rimasto vittima di un incidente, travolto dal trattore guidato da un collega, mentre stava lavorando ad un intervento di riqualificazione in un agriturismo alla Marcigliana. Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità nei fatti che hanno condotto alla morte del lavoratore. Esprimo ai suoi familiari le più sentite condoglianze".