Scoppia incendio e le fiamme lambiscono i binari

Non solo Cinecittà. Nella giornata di lunedì, un altro incendio ha impegnato i vigili del fuoco. Per ore i pompieri di Montelibretti con l'ausilio di un'autobotte sono intervenuti presso il comune di Riano, sulla strada statale via Flaminia in Quarterella, in prossimità del km. 22.000, a causa di un incendio di sterpaglie di notevoli dimensioni.

Il rogo è iniziato nel primo pomeriggio di lunedì ed estinto solo intorno alle 3:40 di oggi, martedì 2 agosto. Disagi al traffico ferroviario con le famme giunte a ridosso della linea ferroviaria e per i residenti a causa dalla colonna di fumo che l’incendio ha sprigionato.