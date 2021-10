Morte Marco Vannini: revocata l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica ad Antonio Ciontoli

Antonio Ciontoli, condanatto a 14 anni con sentenza definitiva per la morte di Marco Vannini, non è più Cavaliere della Republica Italiana. Come si legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: "Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, si comunica che il sig. Antonio Ciontoli, in seguito alla sentenza di condanna ad anni quattordici di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per omicidio volontario con dolo eventuale, emessa dalla Corte d'assise di appello di Roma in data 30 settembre 2020 e confermata dalla Suprema Corte di cassazione in data 3 maggio 2021, è stato privato, ai sensi dell'art. 28 del codice penale e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.458, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", conferitagli con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2008".

Antonio Ciontoli condannato per la morte di Marco Vannini

Per la morte di Marco Vannini , il 20enne di Cerveteri ucciso da un colpo di arma da fuoco la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano il 30 settembre del 2020, durante la sentenza del processo d'Appello bis, Antonio Ciontoli venne condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, nove anni e quattro mesi per i due figli Federico e Martina e la moglie Maria Pezzillo per concorso anomalo in omicidio volontario per la morte di Marco Vannini.