Tor Bella Monaca, bar come base per lo spaccio: Prefetto e Comune avviano revoca della licenza

Revoca della licenza e non una chiusura temporanea del bar come avvenuto in passato. Pugno duro del Prefetto Matteo Piantedosi che ha deciso di porre fine all'attività del bar Moccia a Tor Bella Monaca, già balzata agli onori della cronaca in passato. Un atto che, formalmente, verrà poi messo in pratica dal Comune di Roma.

A seguito degli esiti delle recenti riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica focalizzate sui fenomeni di criminalità correlati ai pubblici esercizi, è stata infatti disposta la revoca della licenza dell'attività di somministrazione.

Le indagini sviluppate dai Carabinieri del Gruppo Frascati, nel corso del tempo, hanno infatti accertato nel bar "criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini", e dopo una sospensione dell'attività per una settimana disposta dal Questore di Roma, sono stati operati ulteriori controlli ed è stato rilevato che il bar in questione "viene abitualmente utilizzato come base logistica e operativa per il traffico di stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte di sodalizi criminali che operano nel quartiere", spiegano spiegano dalla Prefettura e dal Campidoglio in una nota congiunta.

Il provvedimento interdittivo, quindi, si è reso necessario per "impedire che la prosecuzione dell'attività possa continuare a costituire un evidente pregiudizio per la collettività e per prevenire la commissione di ulteriori reati", si legge.

"Continua la sinergia fra Istituzioni per realizzare incisive azioni sul territorio a tutela della legalità. Stiamo intervenendo con determinazione in tutte quelle situazioni critiche per contrastare ogni forma di criminalità. E lo facciamo impegnando energie e risorse per rilanciare le nostre periferie e restituire fiducia ai tanti cittadini onesti", dichiarano il Prefetto Matteo Piantedosi e la Sindaca di Roma Virginia Raggi