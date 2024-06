Revenge porn e cyberbullismo tra i minori: dopo il covid i reati social sono aumentati del 90%

Revenge porn e cyberbullismo. Sono queste le due grandi minacce, concrete, per i minorenni che utilizzano gli smartphone e i computer. A dirlo sono i dati raccolti dalla polizia postale e dalle varie divisioni della polizia di Stato.

Numeri, a volte freddi, che mai come in questo caso invece raccontano di un fenomeno pericoloso perché, come ha spiegato a RomaToday da Alessandra Belardini, dirigente del compartimento polizia postale: "Da dopo il Covid questi tipi di reati sono aumentati dell'oltre il 90%".

Le fasce più a rischio

La questura, il 4 giugno, terminerà a Roma anche per questa stagione l'edizione di 'Una vita da social', la campagna educativa itinerante realizzata nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete. Un modo per "educare" gli studenti, ma anche le scuole e i genitori, ha spiegato Belardini che ha sottolineato come sia importante informare e prevenire:

"Dai 12/14 le ragazze e i ragazzi devono essere educati perché superata quell'età rischiano imputabilità e conoscere i reati a cui potrebbero andare incontro è fondamentale. Dai 14/16, invece, bisognerebbe far loro capire la fluidità del ruolo nella rete. Chi è stato bullizzato, può diventare un potenziale bullo. Il rischio di entrare in un circolo vizioso è enorme".

La "superficialità" del revenge porn

"Nell'ultimo periodo abbiamo registrato come è sempre più alto il rischio di trovare su internet svastiche o altri simboli che inneggiano al nazi-fascismo, foto o video pedopornografici e immagini violente, ma ciò che abbiamo notato è l'aumento crescente del revange porn, soprattutto per la superficialità dei giovani. Spesso si condividono con le amiche e gli amici le foto, i video e i messaggi dei primi baci e delle prime esperienza. Lo si fa in modo troppo leggero perché possono essere materiale per un ricatto", spiega Belardini che poi fa un appunto: "Se in età adulta questi ricatti hanno spesso fini estorsivi, in età minore si rischia di creare escalation che possono causare traumi indelebili. Non è un caso che questi reati possono portare anche ad atti di autolesionismo tra i ragazzi".

Fondamentale, nella prevenzione, secondo la dirigente della polizia postale diventa il ruolo di scuola e genitori: "Professori, educatori, personale scolastico, genitori, ma anche istruttori sportivi devono essere le sentinelle e collaborare tra loro", aggiunge Belardini che sarebbe favorevole a limitazioni maggiori "sull'uso del cellulare a scuola".

I dati

Che revenge porn e cyberbullismo siano sempre più in aumento lo dice anche il servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia secondo cui più di tre giovani su dieci hanno subito molestie tramite social, messaggi o telefonate. E il 33% racconta di atteggiamenti possessivi da parte del proprio partner. Il timore di essere vittima di violenza di genere risulta più elevato tra le studentesse (57%) che tra gli studenti (10%) tra i 14 e i 18 anni. Il più delle volte chi ha subito qualche forma di violenza si è confidata con amici o parenti.

Per far capire ancora di più il problema nel 2023 sono stati analizzati complessivamente 28.355 siti, di cui 2.739 resi irraggiungibili e inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori, per inibirne la visualizzazione e impedire alle immagini di abuso di continuare a circolare, evitando la vittimizzazione secondaria. Mentre è stato registrato un incremento dei casi di sextortion, passando dai 118 casi del 2022 ai 132 registrati nel 2023.

La pedopornografia

A proposito di leggerezze nel diffondere le immagini, stando ai dari della questura sono state più di 1300 le persone individuate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai danni di minori nel 2023. A Roma e nel Lazio le perquisizioni sono state 68, le persone arrestate 7 e quelle denunciate in stato di libertà 108. I gigabyte di contenuti illeciti con materiale pedopornografico rivenuti sono stati 15772, gli spazi virtuali visionati 14706.

I siti illegali in black list sono 2739. I soggetti sono prevalentemente uomini, incensurati, anche se desta preoccupazione l'aumento dei reati di pedopornografia commessi da soggetti molto giovani. Numero che dimostrano come anche questo tipo di reato, forse il più "vecchio", continua a essere riscontrato. "Anche postare foto e video di fratellini piccoli e bambini, può portare a gravi conseguenze", l'ammonimento di Belardini.