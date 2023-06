Da Ponte di Nona affitta una casa a Ostia per nascondere la droga. Il cane da portare fuori usato come alibi

Da Ponte di Nona a Ostia, dove si recava ufficialmente per portare il cane a fare delle passeggiate. In realtà l'appartamento non era nient'altro che una casa utilizzata come nascondiglio per la droga e l'amico a 4 zampe un pretesto per fornire un alibi in caso di arrivo delle "guardie". A fare la "retta", ovvero occultare per conto terzi la droga previo pagamento, una insospettabile ragazza romana, che dalla periferia est della Capitale si recava quotidianamente sul litorale lidense. A sequestrare la droga, oltre cinque chili fra hashish e cocaina, la polizia, che ha poi arrestato la giovane.

Le indagini da parte degli agenti della squadra investigativa del commissariato San Lorenzo. I poliziotti sono arrivati a Ostia dopo aver sequestrato oltre un chilo di cocaina, nascosto in casa da una donna incensurata a La Rustica. Una "retta" anche in quel caso. Da qui gli inquirenti hanno concentrato le loro attenzioni su una 23enne residente a Ponte di Nona, considerata vicina ad alcuni spacciatori che fornivano droga per le piazzr di spaccio del quadrante est della Capitale.

Lo scorso 10 giugno, seguendo la ragazza dalla sua casa di Ponte di Nona, gli inquirenti l'hanno seguita sino ad Ostia, in particolare in via Ferdinando Acton, in un complesso di case popolari. Una volta parcheggiata la vettura la 23enne è entrata in un condominio utilizzando un mazzo di chiavi in suo possesso. Poco dopo la giovane è uscita dal palazzo con un cane al guinzaglio.

Atteso il momento propizio gli investigatori si sono qualificati. Identificata in una giovane residente a Ponte di Nona, la ragazza si è giustificata affermando di essersi recata a Ostia per prendersi cura del cane di un suo conoscente. Un alibi che però è stato subito smontato dagli investigatori. Individuato l'appartamento in uso alla ragazza, risultato poi essere affittato, all'interno dello stesso i poliziotti hanno trovato e sequestrato 5 chili di hashish, 600 grammi fra cocaina e crac, già suddivisi in dose e pacchi con diverse grammature, e 3.500 euro in contante, denaro del quale la ragazza non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza.

Sequestrata la droga, la 23enne è stata arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto nei confronti della giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Che cosa è la "retta"

Conosciuta nel gergo criminale come retta, la pratica utilizzata dalla criminalità consiste nell'affidare droga - ma anche armi - a insospettabili incensurati. Gli stessi, molte volte dei pensionati, vengono poi pagati con somme che variano dai 600 euro a salire (a seconda della quantità e di quanto nascosto in casa). Un guadagno per tutti: per il fornitore che con una piccola retta rispetto al guadagno, si garantisce l'immunità in caso di perquisizione domiciliare da parte delle forze dell'ordine, e del custode, uomo o donna che sia, che arrotonda lo stipendio senza dover fare nulla, se non prendersi il rischio di trovarsi le "guardie" fuori dalla porta di casa. Con il rischio - messo in conto - di dover rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio.