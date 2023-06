L'insospettabile incensurata che nasconde 1,5 chili di cocaina in casa per soldi

Incensurata. Lavoratrice e con un reddito proprio. Una insospettabile signora. Questo l'identikit delle persone deputate alla cosiddetta "retta", ovvero il tenere nascosti in casa grossi quantitativi di droga - che possono essere in determinati casi anche armi - dietro compenso. Un guadagno per tutti: per il fornitore che con una somma variabile dai 1000 euro in su al mese, si garantisce l'immunità in caso di perquisizione domiciliare da parte delle forze dell'ordine, e del custode, uomo o donna che sia, che arrotonda lo stipendio senza dover fare nulla, se non prendersi il rischio di trovarsi le "guardie" fuori dalla porta di casa.

A smascherare una donna romena che faceva la "retta" al pusher di turno, gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Lorenzo di polizia che partendo dal fermo di decine di pusher che vendono al dettaglio la polvere bianca nel quartiere universitario romano, sono arrivati sino ad un appartamento a La Rustica, dove hanno poi trovato e sequestrato quasi 1,5 chili di cocaina.

L'attività d'indagine si è conclusa giovedì 8 giugno quando i poliziotti sono riusciti a individuare un appartamento in via Dameta. Atteso il momento propizio hanno bussato alla porta di casa di una donna romena di 40 anni, sposata e incensurata. Alla vista della polizia la donna ha subito ammesso le proprie responsabilità con gli agenti del commissariato di piazzale del Verano che hanno poi trovato e sequestrato 1,4 chili di cocaina e 2.200 euro in contanti.

Arrestata la donna per detenzione ai fini di spaccio la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria con gli investigatori che proseguono le loro attività per cercare di risalire al pusher che pagava la donna per la "retta" della sua merce.