La banda che spaccia droga in stazione, il deposito in un ex magazzino tessile

La stazione ferroviaria come piazza di spaccio e un ex magazzino tessile come deposito della droga. Una fiorente attività allestita da alcuni nordafricani alla stazione Lido di Lavinio e poi smantellata dalla polizia al termine di un'attività d'indagine. Cinque le persone arrestate.

Le denunce dei pendolari sui social

Le indagini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Anzio-Nettuno e del compartimento della polizia ferroviaria per il Lazio sono cominciate all'inizio del 2023 dopo che numeorsi pendolari della stazione del comune del litorale romano hanno denunciato - anche via social - una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo, gestita da stranieri provenienti dal Maghreb alla stazione Lido di Lavinio.

Le indagini della polizia

Visionate le registrazioni delle telecamere della stazione gli investigatori hanno accertato l'effettiva attività di spaccio ed hanno predisposto dei mirati servizi di osservazione e controllo alla stazione. Un fenomeno criminale consistente che ha portato a un primo arresto in flagranza di spaccio di un cittadino extracomunitario.

Spaccio alla stazione Lido di Lavinio

Gli agenti hanno poi accertato come nello scalo ferroviario stazionassero per molte ore del giorno numerosi cittadini extracomunitari, i quali venivano contattati da altre persone con le quali concludevano dei veloci scambi di oggetti. Spaccio da strada che ha portato a ulteriori indagini che hanno poi scoperto come nel corso della giornata uno o più individui appartenenti al gruppetto di spacciatori, percorrendo il marciapiede dell’unico binario dello scalo, si recava ripetutamente all’interno di un fabbricato fatiscente posto a lato della stazione, per poi uscire e tornare nuovamente a svolgere l’illecita attività di spaccio.

Il deposito della droga

Da qui la scoperta del deposito di sostanze stupefacenti che, vicino al luogo dello spaccio, permetteva ai pusher di prelevare piccole quantità da vendere ed essere più agevolmente “scarichi”, quindi non punibili, se sottoposti a controllo da parte delle forze dell’ordine. Informata la magistratura di Velletri sono quindi state autorizzate intercettazioni telefoniche e l’utilizzo di telecamere, poi posizionate nel fabbricato fatiscente.

L'ex magazzino tessile

Da qui la scoperta di come il fabbricato, un ex magazzino tessile di circa 2000 metri quadri in totale stato di abbandono, da cui è possibile accedere esclusivamente tramite un varco attraverso la recinzione posta al binario 1 della stazione oppure attraverso un camminamento al termine della massicciata dei binari attigui, fosse utilizzato dagli indagati come deposito dello stupefacente e luogo di confezionamento della droga.

Cinque arresti

Il 12 luglio l'arresto di un cittadino maghrebino responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti che utilizzava il magazzino. Controllato lo stabile i poliziotti hanno quindi trovato e sequestrato 700 grammi di hashish, 260 grammi di marijuana e 8,5 grammi di cocaina. Arrestato il primo pusher la scorsa mattina pattuglie in abiti civili e in uniforme, tutti appartenenti alla polfer, con cani antidroga e agenti del commissariato neroniano, hanno infine eseguito cinque arresti e numerose perquisizioni, fermando in flagranza di reato un pusher trovato con le dosi di cocaina pronte alla vendita.