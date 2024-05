La morte di Caterina Ciurleo, Villaggio Falcone sotto choc: "Poteva succedere a chiunque di noi”

Morire a causa di un proiettile vagante. Il tragico destino di Caterina Ciurleo, 81enne ferita mortalmente giovedì 23 maggio da un colpo che ha raggiunto la Smart su cui viaggiava insieme ad un’amica, al volante e rimasta illesa, si è consumato in via Don Primo Mazzolari, nel quartiere di Ponte di Nona vecchia, conosciuta anche con il nome di Villaggio Falcone.

Una grande piazza di spaccio operativa H24, tra i palazzi popolari. Qui centinaia di famiglie, che nulla hanno a che fare con la criminalità ormai dilagante nella zona, subiscono senza poter far nulla quanto accade intorno a loro: spaccio, pestaggi, corse sfrenate in auto e, come successo poche ore fa, sparatorie in pieno giorno.



“La malavita qui dilaga e non possiamo fare niente, siamo abbandonati a noi stessi quando servirebbe invece una caserma per garantire maggiore sicurezza”, spiega una ragazza che preferisce non farsi riprendere in viso. “Vedo ogni giorno ragazzini che si fanno convincere e che si mettono a spacciare - sottolinea invece una abitante appena uscita dal supermercato di fronte al quale sono stati esplosi i colpi di pistola -. Io ormai ho paura a vivere qui, di solito è mio marito a fare la spesa ma lui si ferma spesso a chiacchierare e gli ho impedito di uscire di casa, almeno oggi”.

Intorno alle 13 di oggi, veerdì 25 maggio, l'arrivo di Don Antonio Coluccia insieme al presidente del VI municipio di Roma, Nicola Franco: "Quello che è accaduto è inaccettabile ed è per questo che abbiamo organizzato alle 20 un momento di raccoglimento e preghiera per la vittima innocente di una sparatoria tra clan", dice il prete "anti spaccio". L'apputamento el luogo esatto in cui l'auto in cui viaggiava caterina Ciurleo ha finito la sua corsa, all'incorcio tra via della Riserva Nuova e via Prenestina.