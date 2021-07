Fermato perché senza assicurazione, nello scooter nascondeva la replica di una Beretta e un coltello

È stato fermato senza assicurazione su un scooter nel quale nascondeva anche armi (una era falsa) e oggetti utilizzati dalle forze dell'ordine. È finito nei guai un 28enne del Perù, denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro per i reati di "porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione" dopo che era stato fermato per un controllo in circonvallazione Cornelia.

Dagli accertamenti eseguiti sul posto è emerso che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e revisione. Durante la compilazione dei verbali, tuttavia, l'atteggiamento eccessivamente nervoso assunto dal 28enne, ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di approfondire le verifiche.

La successiva perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire, occultati all’interno del bauletto posteriore dello scooter, un cinturone completo di porta-manette e fondina porta pistola, dove all’interno era custodita una fedele riproduzione di una pistola Beretta modello 92/F priva di tappo rosso, un altro cinturone in pelle in uso alle forze dell’ordine e un pugnale della lunghezza complessiva di 18 centimetri.

Tutto il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri che effettueranno ulteriori accertamenti per risalire all’esatta provenienza mentre il 28enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.