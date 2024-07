La replica del ristorante alle accuse del meteorologo star della tv: "Mai fatti insulti omofobi"

Un post su Facebook, poi rimosso, con le accuse di insulti omofobi verso un cameriere romano e nei confronti di un locale di Roma nord. Una ricostruzione, quella fatta da Luca Ciceroni, meteorologo della tv, che non troverebbe riscontri nella dinamica dei fatti. Almeno secondo la controparte difesa dall'avvocato Grazia Maria Gentile che, con tanto di testimonianze e immagini video, ha spiegato a RomaToday che sarebbe stata fatta "una ricostruzione non corretta e lesiva dei diritti dei miei assistiti".

Andiamo con ordine. I fatti in questione sono andati in scena il 29 giugno corso. Il giorno seguente, sui social, Ciceroni scrive un lungo messaggio: "Tutto è partito da un apprezzamento nei confronti del cameriere, il quale ha reagito affrontandomi in maniera pesante con insulti, quali frocio di merda, mezzo uomo, mi fate schifo tu e tutti coloro che sono come te, siete malati, state lontano da me perché portate solo malattie". Il testo, poi cancellato, puntava il dito contro il locale e contro il cameriere in questione.

Fatti narrati che, però, cozzerebbero con la realtà supportata da diversi elementi. Ciceroni era un assiduo cliente del locale e già conosceva il cameriere. "In passato aveva già fatto delle avance. Non c'è mai stato nulla di male, ma il lavoratore che non ricambiava quei complimenti si sentiva a disagio", ricostruisce l'avvocato tanto che, come avallato anche dai titolari del locale stesso, il cameriere aveva ricevuto l'ok di non servire più al suo tavolo da aprile scorso.E così, quella serata, il cameriere d'accordo con i suoi datori di lavoro avrebbe chiesto ai colleghi di poter servire altri tavoli per evitare eventuali problemi.

Durante una pausa sigaretta il lavoratore sarebbe stato avvicinato prima da un'amica di Ciceroni e quindi dal meteorologo stesso. Dopo qualche chiacchiera, però, la situazione sarebbe degenerata e le avance di Ciceroni sarebbero diventate più pressanti, anche fisiche. A quel punto il cameriere si sarebbe allontanato pretendendo di non essere toccato, diventando però bersaglio del Luca Ciceroni che lo avrebbe insultato davanti a tutti e lo avrebbe accusato di omofobia.

"Nessuno ha mai espresso insulti omofobi", ha sottolineato l'avvocato Gentile. Stando alla ricostruzione, inoltre, momenti di tensione si sarebbero verificati anche all'interno del locale quando il meteorologo avrebbe chiesto spiegazioni alla cassiera del locale. Il tutto davanti al cameriere che non avrebbe reagito alle provocazioni di Ciceroni "dal quale veniva offeso e spintonato ricevendo anche sputi in faccia", sottolinea l'avvocato.

Fatto sta che il giorno dopo il post di Ciceroni, ripreso dalla stampa, racconta invece di una aggressione subita con tanto di insulti omofobi. Un danno enorme per il locale, come spiega l'avvocato Gentile: "TripAdvisor ha bloccato l'account del locale dopo una serie di recensioni negative di persone che non sono mai state lì. I titolari e il cameriere stesso hanno ricevuto minacce di ogni tipo, mentre continuano a fioccare le disdette. Il danno economico c'è stato", conclude d'avvocato Gentile che poi aggiunge: "Ci aspettiamo le scuse che ancora non sono arrivate. Bisogna fare molta attenzione quando si parla di omofobia, non bisogna strumentalizzarla. I titolari del locale, come tutti i dipendenti, rifiutano e respingono l'infamante infondata e calunniosa accusa di omofobia".