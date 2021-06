Archeologo va al bar e scopre reperti storici trafugati come arredo del locale

Tre persone sono state denunciate per ricettazione, una quarta in manette per droga

Era all'interno del locale, intento a consumare la sua ordinazione, quando lo sguardo si è soffermato sull'arredo, notando capitelli e statue. Il cliente, archeologo di professione, ha compreso l'importanza dei reperti e ha allertato le forze dell'ordine. I fatti in via Frascati.

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti del commissariato Appio diretto da Pamela De Giorgi, hanno trovato il gestore del bar in compagnia di un ristoratore intenti a scaricare oggetti da un furgone che due funzionari archeologhi del Ministero dei Beni Culturali del parco archeologico Appia Antica hanno classificato come reperti storici di elevato pregio.

Interrogati dagli agenti di polizia, i due uomini (un 25enne e un 64enne, entrambi romani) hanno spiegato: "Cercavamo oggetti di arredo per esterni e li abbiamo acquistati on line" fornendo il nominativo della venditrice, la quale, tra l’altro, aveva regalato loro gli oggetti. La donna, di anni 76, si è mostrata sorpresa dal valore degli oggetti acquistati dai due commercianti che, agli agenti, ha riferito di aver ceduto senza compenso, mostrandone anche altri.

Al termine dell’operazione acquirenti e venditrice sono stati denunciati per ricettazione e violazione degli articoli 175 e 176 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nei confronti del 64enne si è proceduto anche alla contestazione del reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale a causa delle minacce e invettive rivolte agli agenti nel corso dei successivi adempimenti.

I reperti storici sequestrati

Sono stati sequestrati un'anfora integra di tipo “ africana grande” con altezza di circa 90 cm e diametro di 17 cm. L’esemplare presenta un bollo rettangolare sull’orlo, un’ansa è ricomposta. Cronologia indicativa epoca imperiale romana. Autentica. E ancora Un'anfora tipo “ africana grande” ricomponibile all’altezza della fascia superiore della spalla, in due frammenti, con altezza complessiva di circa 90 cm e diametro al bordo, a sezione triangolare di circa 16 cm. Cronologia indicativa epoca imperiale romana. Autentica.

Durante le operazioni, sono state inoltre sequestrati un manufatto scultoreo in marmo verde di 4 frammenti di dimensioni decimetriche e 2 frammenti centimetri. Il manufatto presenta una decorazione costituita da un mostro marino che presenta alcune tracce di ri-lavorazione di epoca successiva, che ad una prima analisi rendono complessa sia un‘attribuzione cronologica sia una valutazione di effettiva autenticità. Al rarità del materiale sembra comunque confermare una ipotesi di originalità (da verificare).

Infine, un frammento di patera marmorea con decorazione a medusa, diametro 24 cm, un capitello in travertino di epoca medievale, un frammento di cornice con decorazione a Putini e Festoni, cm 43x24, una statua marmorea altezza cm 52 raffigurante una lotta tra un centauro ed un Putino, presenti tracce di perni di restauro antichi, statua presumibilmente di epoca imperiale romana. Non solo, una statuetta marmorea parzialmente mutila, altezza 38 cm, raffigurante un uomo barbuto, presumibilmente il dio greco Poseidone, statua presumibilmente di epoca imperiale romana, un frammento di scultura in marmo verde, con decorazione mostro marino, tre frammenti centimetrici di marmo verde, un basamento poligonale in marmo verde con diametro inferiore a 63 cm e diametro superiore a 50 cm.

Seduti al tavolo del locale 4 giovani, uno arrestato per droga

A margine del ritrovamento, gli stessi agenti del commissariato Appio, mentre operavano nel bar di via Frascati, hanno sentito l’odore tipico della marijuana provenire da un tavolo dove erano seduti 4 giovani. A seguito di controlli, due di loro avevano dell’erba. I poliziotti hanno poi perquisito le loro abitazioni ed a casa di un 22enne romano sono stati trovati circa 130 grammi di hashish e marijuana, nonché il materiale per la pesatura delle singole dosi. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.