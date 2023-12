Renata Rossi morta intrappolata nel suo appartamento durante un incendio

Non deambulava bene e non è riuscita a scappare. L'inferno di fuoco e fiamme scoppiato nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in via dei Giornalisti non le ha lasciato scampo. Così è morta a 95 anni Renata Rossi, una donna che in quei drammatici momenti era sola in casa. La badante che l'accudisce, infatti, era uscita per fare la spesa, poi il dramma.

L'incendio, a quanto si apprende, si è sviluppato nell'abitazione della vittima probabilmente per un corto circuito di qualche elettrodomestico. Saranno le indagini di vigili del fuoco e della polizia di Stato a far luce sulla dinamica. Di certo, il corpo di Renata Rossi è stato trovato nell'appartamento dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con cinque squadre, già privo di vita.

Durante le operazioni di soccorso, iniziate intorno alle 18, sono stati evacuati dallo stabile invaso dal fumo diversi inquilini. Il primo a dare l'allarme era stato proprio uno dei condomini che era appena uscito a portare a spasso il cane. Mentre è sceso ha visto le fiamme fuoriuscire dall'appartamento al primo piano e ha iniziato ad allertare tutti i condomini. Per la signora Renata Rossi è stato troppo tardi.