Tensione a Regina Coeli, detenuto frattura la mandibola a poliziotto

Momenti di tensione nella giornata di ieri nel carcere romano di Regina Coeli. L'assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria è stato portato in ospedale dove gli sono stati riscontrati 30 giorni di prognosi a seguito dell'aggressione per frattura alla mandibola.

Una giornata convulsa nella quale si era registrato un incendio che aveva visto coinvolto il passeggio della sesta sezione propagatosi poi anche al magazzino sottostante della locale lavanderia.

"Il fenomeno delle aggressioni è sempre più dilagante, il rispetto delle regole, garantire la legalità, innesca in certi detenuti facinorosi il pretesto per aggredire gli agenti, perché purtroppo hanno la consapevolezza che lo Stato sta dimostrando tutta la sua debolezza permettendo che gli agenti siano le vittime sacrificali", sottolinea in una nota il sindacalista Massimo Costantino, della Fns Cisl Lazio

La Fns Cisl Lazio evidenzia 2che occorrono urgenti e radicali interventi perchè il personale è stremato è così non si può continuare". Regina Coeli "presenta tassi effettivi di affollamento superiori al 150%. Attualmente il sovraffollamento regionale risulta essere di 791 detenuti considerato che n. 6.086 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di 5.295", conclude la nota.