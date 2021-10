Via Salviati, fermati davanti all'ingresso del campo con oltre 400 pezzi di articoli rubati

Oltre 400 articoli di provenienza furtiva, principalmente utensili di ferramenta, sono stati rinvenuti dalla Polizia Locale, lunedì mattina all'alba, presso il campo rom di Via Salviati. Gli agenti in servizio di vigilanza nell'area, hanno fermato due persone per i consueti controlli relativi agli accessi alla baraccopoli di Tor Sapienza, trovando in loro possesso attrezzi che, da accertamenti eseguiti, sono risultati essere oggetto di furto.

Per i due uomini, di nazionalità bosniaca e montenegrina, di 25 e 26 anni, è scattata la denuncia per ricettazione.