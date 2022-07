Il reddito di cittadinanza non basta, coltiva in casa cannabis alta un metro e mezzo

Percepisce il reddito di cittadinanza e, per arrotondare, coltiva anche cannabis in grandi quantità. Droga sulla quale i carabinieri di Anzio stanno indagando ancora, per ricostruirne la filiera. Di certo il coltivatore fai da te, un italiano di 61 anni, per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato e ora è gravemente indiziato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

I militari al termine di un'attività informativa hanno fatto scattare una perquisizione presso il domicilio dell'uomo, dove hanno rinvenuto 36 piante di cannabis di altezza compresa tra 100 e 150 centimetri, del peso complessivo di circa 8 chilogrammi e circa 4 grammi di marijuana già essiccata.

Il 61enne, che risulta appunto essere un percettore del reddito di cittadinanza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa rito direttissimo.