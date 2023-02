Anche esponenti di Casamonica e Spada percepivano il reddito di cittadinanza

Ci sono anche persone molto vicine ai Casamonica e agli Spada tra i 61 “furbetti” del reddito di cittadinanza scoperti e denunciati dai carabinieri nel corso di una maxi indagine che oltre all’Inps ha coinvolto anche anagrafe e motorizzazione civile.

È stato incrociando il contenuto delle varie banche dati, infatti, che i militari della compagnia di piazza Dante e dell’ispettorato del lavoro hanno scoperto che tra chi percepiva la misura di sostegno al reddito c’erano anche persone che avevano intestate auto e moto di lusso, appartamenti, terreni e altri beni immobili, che non avevano persone a carico come indicato negli Isee presentati, e soprattutto che alcune stavano scontando, o avevano scontato, condanne penali ai domiciliari o addirittura in carcere.

Tra loro, come detto, anche affiliati ai clan degli Spada e dei Casamonica, che avevano sistematicamente omesso di inviare comunicazioni aggiornate all’Inps per mantenere il beneficio, o le avevano falsificate per mantenere il reddito, arrivando a ricevere anche assegni sino a 900 euro. In alcuni casi venivano infatti dichiarati nuclei familiari numerosi in realtà inesistenti per aumentare lo stato di bisogno e ottenere assegni sostanziosi.

Stando agli accertamenti dei carabinieri, in totale sono stati erogati a chi non ne aveva diritto oltre 430.000 euro. Le indagini dei carabinieri prosegiono