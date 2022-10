I badanti assunti in nero che percepiscono il reddito di cittadinanza

Assunti in nero come collaboratori domestici percepivano però il reddito di cittadinanza, accumulando un doppio salario, uno dei quali privo di tassazione con inevitabile aggravio delle spese per i contribuenti. A smascherare e denunciare i badanti furbetti del reddito di cittadinanza i carabinieri della stazione Roma Salaria, che hanno denunciato 25 persone ritenute respnsabili di indebita percezione del "sussidio statale".

Gli accertamenti dei militari della compagnia Roma Parioli si sono concentrati nella loro area di competenza: Parioli, Salario e Pinciano dove sono stati scovati 25 cittadini stranieri (dello Sri Lanka, delle Filippine e perlopiù asiatici) che pur percenpendo un salario (in nero) come badanti erano riusciti ad ottenere anche il reddito.

In particolare, a seguito di un’articolata attività investigativa, i carabinieri hanno accertato che nel periodo compreso tra luglio e settembre di quest’anno, la totalità delle persone denunciate non era in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo accertato in euro 116.700 euro.