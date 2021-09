Agli arresti domiciliari, ma con reddito di cittadinanza: denunciate 8 persone

Pregiudicati, ma con il reddito di cittadinanza. A percepirlo 8 persone, scoperte e denunciate dai carabinieri a Colonna, Comune della provincia romana. Sono stati i militari della locale stazione ad scoprire, a seguito di accertamenti eseguiti preso gli uffici dell’I.N.P.S., come gli stessi avevano ottenuto indebitamente il beneficio, accumulando complessivamente un ingiusto profitto ed un eguale danno erariale pari a 125.000 euro.

Fra loro persone gravate da misure cautelari in atto, come arresti domiciliari piuttosto che divieto o obbligo di dimora o di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Gli accertamenti dei Carabinieri, hanno consentito di accertare che alla base della indebita percezione sussistevano mendaci dichiarazioni fornite nella richiesta di fruizione del reddito di cittadinanza, omettendo informazioni dovute, come quelle di essere sottoposti a misure cautelari, per cui non ne avrebbero avuto diritto.

A carico delle 8 persone sarà immediatamente sospeso il beneficio illecitamente percepito fino ad oggi; seguirà, poi, una richiesta di risarcimento del danno causato alle casse dello Stato.