Collassa in strada per il caldo, pensionato rianimato dai carabinieri

Si è sentito male all’uscita della fermata della metro di Rebibbia, probabilmente a causa del caldo, e si è improvvisamente accasciato al suolo privo di sensi. A salvare un pensionato romano di 73 anni, due carabinieri a conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, che si sono subito adoperati per soccorrerlo in attesa dell’arrivo delle ambulanze.

L’intervento è scattato poco dopo le 14 di lunedì, giornata in cui sono stati diversi i malori per caldo registrati in città, in particolare in zona Colosseo. La pattuglia del nucleo radiomobile stava transitando in via Tiburtina quando è stata fermata da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di un uomo a terra.

All'arrivo dei militari l’uomo era pallido e con gli occhi vitrei, freddo al tatto, non rispondeva agli stimoli, e battito e respiro non risultavano presenti. I militari hanno subito avviato le manovre di primo soccorso sino a quando il pensionato non ha ripreso a respirare, proteggendolo dal sole con un ombrello preso al bar vicino in attesa dell’ambulanza. All’arrivo del 118, il 73enne si era ripreso. Portato in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini, è stato ricoverato in codice giallo.