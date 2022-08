Rebibbia, va a colloquio con un detenuto e porta in carcere droga e microcellulari

Ha tentato di portare in carcere droga e due microcellulari. A farmarla sono stati gli agenti penitenziari del carcere di Rebibbia. A darne notizia è il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. Il fatto è accaduto giovedì 11 agosto. La donna aveva chiesto e ottenuto un colloquio con un detenuto.

Al momento del controllo, però, è stata bloccata e arrestata dagli agenti perché le sono stati trovati oltre 10 grammi di cocaina, circa 99 grammi di hashish e due microtelefonini con caricabatteria. "Purtroppo, è il caso di dire che siamo di fronte alla classica scoperta dell'acqua calda – afferma Di Giacomo – Faranno pure impressione nell'opinione pubblica i continui sequestri di telefonini e di droga che avvengono quotidianamente nelle carceri di tutto il territorio italiano, ma noi non ci sorprendiamo più".



"È solamente grazie alla professionalità e alla dedizione della polizia penitenziaria che riusciamo ad arginare di volta in volta il problema pur mancando, talvolta, mezzi idonei volti al ritrovamento unitamente a vere e proprie pene esemplari per chi tenta di introdurre e per chi riceve droga e telefonini – aggiunge Di Giacomo – Le carceri sono diventate veri e propri ‘punti di ristoro’ dove ognuno pensa di poter fare ciò che vuole. Necessitiamo di risposte chiare da parte dello stato, è ora che scelga da che parte stare".