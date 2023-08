Rebibbia, detenuto si arrampica su una gru e minaccia di buttarsi: “Voglio un elicottero”

Attimi di tensione domenica mattina nel carcere di Rebibbia. Un detenuto romano, durante l’uscita in cortile, è riuscito a sfuggire ai controlli e si è arrampicato sulla gru presente all’interno per alcuni lavori, minacciando di gettarsi nel vuoto.

L’uomo, estremamente agitato, è riuscito scavalcare la recinzione del cortile passeggi e una seconda perimetrazione salendo sulla gru poco prima delle 10, e intorno alle 14 era ancora lì: “Mandatemi un elicottero”, è stata una delle frasi che ha urlato, camminando avanti e indietro lungo la struttura. Si tratta di un detenuto del reparto G11.

Sul posto i vigili del fuoco e i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, che stanno tentando di convincerlo a scendere: “L’episodio di oggi evidenzia come la situazione nelle carceri italiane sia arrivata a un punto di non ritorno, gli episodi gravi che si verificano sono all’ordine del giorno - ha detto Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. Sindacato Polizia Penitenziaria - Il detenuto in questione potrebbe avere problemi psichiatrici, problematiche che sempre di più sfuggono ai controlli e che si verificano con maggiore frequenza. Per questo tipo di detenuti sarebbe opportuno il trasferimento in apposite strutture che possano curare, perché prima che essere detenuti sono pazienti”.

"Siamo alle prese con un ennesimo gesto di protesta estremo di un detenuto nelle nostre prigioni che, da un lato è indice del disagio in cui versa l'utenza, specie quella affetta da patologie psichiatriche e che rimane pressoché abbandonata a se stessa, dall'altro conclama la vulnerabilità del sistema penitenziario le cui sorti si reggono per quel che è possibile esclusivamente sul diuturno sacrificio degli operatori, primi fra tutti quelli del Corpo di polizia penitenziaria in sottorganico di 18mila unità - ha detto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria - Sperando che l'episodio in questione si risolva senza conseguenze particolari, evidenziamo che non sempre va così e che, anche per un semplice dato statistico, non potrà sempre essere così".

Aggiornamento ore 14.00