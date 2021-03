Infernetto, reagisce ad un rapina in villa: feriti ladra e proprietario di casa

Sul posto la polizia e il personale medico del 118 che hanno portato in ospedale i due

Aveva pianificato una rapina in una villetta all'Infernetto, a due passi da Ostia, ma non aveva fatto i conti con la reazione della vittima. E' quanto successo nella notte di sabato 27 marzo, quando alle 23:50 una romana di 48 anni ha tentato il colpo.

La donna, entrata nel giardino, si è trovata davanti proprietario di casa e gli ha puntato un coltello alla gola. Tra i due ne è nata una colluttazione, prima dell'arrivo del 118 e della polizia. Vittima e ladra sono rimasti feriti, non in maniera grave, e portati all'ospedale Grassi in ospedale. La posizione della 48enne è al vaglio degli inquirenti.