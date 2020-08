"Sei negro, vattene dalla spiaggia": 40enne romano nei guai all'Argentario

Un 40enne romano in vacanza all'Argentario è stato denunciato per lesioni personali con l'aggravante dell'odio razziale per aver aggredito e insultato un 18enne africano che si trovava sulla spiaggia della Giannella con una comunità di Terni.

A raccontare la vicenda è quotidiano Il Tirreno. "Sei negro, vattene dalla spiaggia", le parole rivolte all'immigrato dal turista, probabilmente ubriaco, che è stato poi rintracciato dai carabinieri in un campeggio della zona. Secondo quanto scrive il quotidiano toscano il 40enne avrebbe confermato ai carabinieri l’accaduto aggiungendo che “quel ragazzo di colore non avrebbe dovuto essere lì perché africano”.

A chiamare i carabinieri alcuni dei presenti in quel momento in spiaggia. Capita la situazione, l'aggressore è fuggito, salvo poi essere rintracciato in un campeggio della zona. Secondo quanto riportato da il Tirreno a facilitare l'individuazione dell'uomo sono stati i tatuaggi e simboli inneggianti al Ventennio fascista, presenti in bella vista sul corpo dell'uomo.

Due settimane fa a Castiglione della Pescaia un giovane senegalese fu picchiato in spiaggia da un albanese perché aveva steso l'asciugamano sotto lo stesso gazebo.

