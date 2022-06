"Stanno facendo un rave party in spiaggia", ma è una festa di universitari

Era l'agosto dello scorso anno quando sulle pagine dei giornali e dei telegiornali locali e nazionali scorrevano le immagini del rave party di di Valentano, sulle sponde del lago di Mezzano, nel viterbese con 8mila partecipanti arrivati da ogni parte d'Italia e d'Europa. "Teknival Space Travel" che divenne un caso nazionale una volta che cominciarono ad uscire incontrollate notizie di stupri, morti, e nascite di bambini nel degrado, con i fatti che con il passare dei giorni si rivelarono in buona parte fake news, raccontando qualcosa di diverso.

Proprio questa potrebbe essere l'immagine venuta in mente ad alcuni cittadini che passando sul lungomare di Ostia hanno sentito della musica e visto un centinaio di ragazzi e ragazze ballare sulla spiaggia. "Stanno facendo un rave party sulla spiaggia". E' stata questa la denuncia lanciata al 112 stanotte dal lungomare Americo Vespucci.

Sul posto nel volgere di breve tempo sono quindi intervenute due volanti della polizia di stato per un probabile "rave party". In realtà, una volta sul posto hanno accertato che un centinaio di studenti - tutti iscritti all’università Roma Tre - tramite un gruppo Whatsapp si erano dati appuntamento sulla spiaggia per festeggiare la fine di una prima sessione d'esami.

Festa che era tra l'altro in via di conclusione. All'arrivo dei poliziotti, ed una volta fatta ripulire la spiaggia, i ragazzi si sono allontanati ed il "rave party" è finito.