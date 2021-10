Rave illegale alla Sapienza, in 22 a processo

A centinaia nel cortile della Sapienza, le casse che pompavano musica ad alto volume e i fusti di birra da cui riempire bicchieri da vendere ai partecipanti: inizia il processo per ventidue persone accusate di violenza privata per avere organizzato un rave abusivo negli spazi dell’università, usando due furgoni per trasportare comodamente il necessario e allestendo un vero e proprio palco da cui coordinare le danze.

I fatti risalgono al 20 e 21 aprile del 2018, e martedì mattina a piazzale Clodio era segnata la prima udienza con l'ateneo costituito come parte civile. Il pm Raimondo Orrù accusa i 22 imputati, tutti tra i 21 e i 35 anni, di violenza privata in concorso. Secondo quanto ricostruito nel pomeriggio del 20 aprile alcuni studenti (ma non solo, perché nell’indagine sono finite anche persone esterne all’ateneo) avevano forzato la sbarra d’accesso al prato posizionandosi poi davanti alle fotocellule per evitare che si chiudesse, e avevano fatto entrare i furgoni con casse e alcol.

Poi avevano allestito un banchetto per riscuotere il biglietto di ingresso per il “TeppaFest”, così era stato ribattezzato l’evento, chiedendo tre euro per ogni partecipante: alla fine sul pratone della Minerva erano confluiti in centinaia, bevendo e ballando sino all’alba. Un evento organizzato, non improvvisato, che prevedeva anche dj set sul palco e di cui l’Università ha immediatamente chiarito di non sapere nulla e di non averlo mai autorizzato, presentando denuncia.

Quello dell’aprile del 2018 non è l’unico rave illegale finito nel mirino della procura di Roma. Un anno dopo, il 21 giugno del 2019, un’altra festa abusiva era stata organizzata nel pratone, questa volta però finita in tragedia: Francesco Ginese, 26enne di Foggia, era caduto mentre cercava di scavalcare la cancellata della Sapienza per raggiungere il rave, recidendosi l’arteria femorale. Portato d’urgenza al Policlinico Umberto I, era morto la mattina successiva.