Un rave non autorizzato con 150 persone a Roma

Un rave non autorizzato a Roma. Nonostante le iniziative del Governo, nella Capitale è stato organizzato un party all'aperto senza alcun permesso. Ad allertare le forze dell'ordine sono state le persona che, nel parco Giordano Sangalli all'Alessandrino, dal pomeriggio di sabato avevano notato centinaia di persone.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato, anche con la squadra in anti sommossa e la polizia Scientifica. Nel parco, secondo quanto si è appreso da fonti della questura di Roma c'erano circa 150 persone che si erano ritrovate per dare vita all'evento abusivo con tende e amplificatori. La polizia ha interrotto l'iniziativa e ha identificato i partecipanti. Non si sono registrati momenti di tensione. Le immagini sono state diffuse anche sui social e sul canale Welcome To Favelas.