Raul Calderon: chi è 'Francisco', l'ex rapinatore accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli e di Shehaj Selavdi

Sembrava un delitto perfetto. Uno di quelli ben studiati. Un omicidio che pareva essere stato compiuto da un fantasma, che con la sua tuta da runner e la pistola calibro 9 parabellum ha fatto fuoco. Un colpo secco che aveva messo fine alla vita e ai crimini di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, già capo ultrà del gruppo degli Irriducibili della Lazio.

Nel corso dei mesi si sono moltiplicate le ipotesi investigative. Dalla pista albanese a quella della camorra, passando alla faida per il controllo del narcotraffico. Gli investigatori, incrociando il lavoro degli agenti della squadra mobile con i dati raccolti dal nucleo investigativo della compagnia di Frascati dei carabinieri, a dama ci sono arrivati: il presunto killer arrestato il 13 dicembre secondo gli inquirenti sarebbe Raul Esteban Calderon, argentino di 52 anni. Un passato da rapinatore e adesso accusato dai magistrati di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Chi è Raul Esteban Calderon

Raul Esteban Calderon non è un nome di rango nella criminalità romana. O meglio, non lo era. Se prima Calderon era un criminale di piccola levatura che in passato aveva compiuto rapine e furti nel Lazio e in Toscana, ora la sua dimensione è diversa. A 'Francisco', così lo chiamano gli amici che lo conoscono, è stato affidato il compito di uccidere Piscitelli. Un boss. Un capo. Un pezzo grosso.

Un uomo che vale "100 mila euro" e qualche altro bonus inteso come vitalizio, incassati dal killer. Almeno questo è il compenso che Calderon avrebbe incassato, secondo la sua ex compagna. La stessa donna che ha con lui ha vissuto una storia d'amore turbolenta, fatta di litigi, rapine e passione.

Il racconto della ex di Calderon

È lei che lo scorso 13 dicembre, parlando con gli inquirenti, ha reso una serie di dichiarazioni che hanno aiutato carabinieri e polizia a ricostruire alcuni punti: Calderon avrebbe ucciso Diabolik, poi insieme a Enrico Bennato avrebbe fatto fuori anche Shehaj Selavdi.

"Ho conosciuto Raul Calderon circa 7 anni fa, circa un anno prima della tentata rapina del 2014. - ha raccontato la ex compagna agli inquirenti - Comprammo casa. Avevamo iniziato a convivere ma abbiamo vissuto solo 21 giorni lì, poiché siamo stati tratti in arresto per la tentata rapina di viale Somalia. Sono rimasta in carcere per circa sei mesi e nel frattempo abbiamo venduto la casa che avevamo acquistato, per cui sono andata a vivere a Montecompatri. Per quella rapina ho avuto la pena sospesa, mentre Raul avendo precedenti ha avuto gli arresti domiciliari. Siamo rimasti a Montecompatri fino a due mesi prima della nascita di nostra figlia, quando a seguito di una lite con Raul, ebbi un distacco della placenta, per cui ho passato gli ultimi due mesi di gravidanza in ospedale. Dopo la nascita della bambina siamo andati a vivere insieme in una casa in zona Finocchio dove Raul era ancora ai domiciliari. In quel periodo anche se avevamo frequenti litigi eravamo molto uniti dal nostro "lavoro" (le rapine). Ci fidavamo molto l'uno dell'altro. Raul quando eravamo ancora a Finocchio venne raggiunto da un definitivo per cui rientrò in carcere, dove rimase per circa tre mesi fino a che entrò in una comunità a Mentana. Ricordo che abbiamo festeggiato il primo compleanno della bambina il 2 marzo 2017".

"Quando Raul è uscito dalla comunità è venuto a vivere da me. Abbiamo sempre tenuto divisi i nostri guadagni perché Raul è in grado di spendere grosse somme in vizi vari", ha aggiunto la donna che si è autodefinita 'Buscettina': "Raul è rientrato nuovamente in carcere per un definitivo, ed io avendo bisogno di guadagnare ho deciso di commettere la rapina alla gioielleria". Qui c'è lo snodo.

Le "bambine" che hanno ucciso Piscitelli e Selavdi

La storia cambia. La ex di Calderon nella rapina ruba la pistola del gioielliere, una pistola 9X21 semiautomatica e si nasconde. Leandro Bennato (non indagato per il fatto) che secondo la ex di Calderon sarebbe il mandante dell'omicidio di Diabolik, a questo punto entra in scena. Dà sostegno alla donna. Si fa vedere come un porto sicuro.

Raul, scarcerato, torna a casa, ma "non aveva soldi. Per spronare Raul a fare qualcosa gli ho detto che era mia intenzione fare una rapina a Capena anche se non era vero, e ne ho parlato con lui. Mi ha chiesto se c'erano le armi ed io ho risposto di sì indicando il luogo in cui le avevo nascoste. In quel periodo si sentiva spesso con Leo (inteso come Bennato). Un giorno ho sentito la notizia dell'omicidio di Diabolik e che l'arma utilizzata era una 7.65. Ho avuto un presentimento e sono andata a controllare il posto dove avevo nascosto le pistole ed ho visto che non c'erano, Ho contattato Raul che era fuori da alcuni giorni perché avevamo frequenti litigi e gli ho chiesto notizie delle pistole che io chiamo "bambine". Lui mi ha risposto di non preoccuparmi perché le "bambine" le aveva lui", aggiunge la sua ex compagna.

I tasselli iniziano a comporre il puzzle. Calderon, nato a Buenos Aires nel 1969 e arrivato in Italia alla fine degli anni novanta, era diventato un killer. Il suo primo arresto risale al 2003: stava tentando di rubare una Fiat Panda sul litorale. A Roma si specializza in furti d'auto e rapine in banca. Tra le sue gesta anche un colpo in una gioielleria a Grosseto che risale al 2016 con armi nascoste in un passeggino.

Poi quell'andirivieni dal carcere e il cambio di stile. Basta con le rapine. Servono soldi, anche se sporchi di sangue. Calderon spara, Diabolik muore e si innesca una guerra tra bande. Leandro Bennato viene gambizzato e, a settembre 2020, si registra un'altra vittima: Selavdi Shehaj.

"100mila euro" per uccidere Diabolik

"Un giorno ho lasciato la bambina con la baby sitter e sono andata a Roma chiedendo in prestito l'autovettura alla mia vicina (la nostra l'aveva Raul con sé). - ha raccontato ancora la donna che si è autodefinita 'Buscettina', per aver collaborato alle indagini - Avevo compreso che Raul aveva di nuovo soldi a sua disposizione. L'ho trovato nella nostra casa di Roma e lui ha tirato fuori da un cassetto 7000,00 euro e mi ha detto che sarebbero arrivati altri soldi. Gli ho chiesto se avesse fatto una rapina e lui ha detto di no, di stare tranquilla perché sarebbero arrivati altri soldi; gli ho chiesto di dirmi cosa ne avesse fatto delle pistole in particolare della 9X21 perché proveniva da una rapina. Lui mi ha detto che la 9X21 non c'era più. Siamo tornati nella casa di Roma, abbiamo passato il pomeriggio nel letto, ci siamo riavvicinati e mi ha dato 500 euro da portare via".

"Io, non fidandomi completamente, ho ripreso a parlare dell'arma e gli ho chiesto di nuovo notizie della 9X21. Lui mi disse che non poteva dirmi nulla, di stare tranquilla perché avrebbe pensato lui ai bisogni miei e di India anche in caso di mia carcerazione. In quell'occasione mi ha detto quello che era successo e cioè di aver ucciso Diabolik, che Leo era il mandante, che il motivo era personale, nel senso che Leo era considerato "infame" da Diabolik e che stava spargendo o avrebbe potuto spargere questa voce. Raul mi ha detto che aveva avuto centomila euro in contanti da Leo e siccome era poco ma Leo non aveva altro contante, ali avrebbe dato 4000 euro al mese ed avrebbe continuato a lavorare con lui. Il nome Raul è falso, quando sua sorella lo chiamava dall'Argentina, lo appellava Gustavo, questa circostanza lo faceva arrabbiare moltissimo".

Il ruolo di Enrico Bennato e l'omicidio di Selavdi

Insieme a quello di Raul Esteban Calderon, è stato spiccato un mandato di arresto per Enrico Bennato, 53 anni, nipote di Walter Domizi, boss della zona Casalotti detto "Il gattino". Bennato era già in cella per stalking contro la sua ex compagna, a cui aveva reso la vita un inferno con minacce e colpi di pistola esplosi contro il portone di casa. Colpi esplosi proprio da una pistola calibro 9 parabellum, la stessa che avrebbe ucciso sia Fabrizio Piscitelli che Shehaj Selavdi il 20 settembre del 2020 sulla spiaggia di Torvajanica, omicidio che avrebbe visto la partecipazione di Bennato e dello stesso Calderon.

Insomma, che Calderon avesse cambiato vita, sembra un dato di fatto. Anche stando alle parole scritte dal gip di Roma Tamara De Amicis nell'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare in carcere per l'assassino di Diabolik: "È acclarato che Calderon svolga la funzione di killer in maniera per così dire professionale. Le intercettazioni hanno consegnato addirittura la programmazione di futuri fatti di sangue ai danni di soggetti noti agli interlocutori, con la partecipazione, sempre nella qualità di sicario, dell'indagato".

Anche il gip Francesca Cirinnà, che ha firmato l'ordinanza d'arresto di Enrico Bennato e Calderon per l'omicidio di Shehaj Selavdi, decrive i due come autori di "plurimi attentati alla incolumità di Fabrizio Fabietti (braccio destro di Diabolik) e di altri albanesi in risposta al tentato omicidio di Leandro Bennato: "Gli autori materiali dell'omicidio di Shehaj Selavdi del 20 settembre 2020 sono da individuarsi in Enrico Bennato e Raul Esteban Calderon, ciò in quanto lo Shehaj (unitamente ad altri soggetti di origine albanese allo stato non compiutamente identificati) era stato individuato come uno degli autori del tentato omicidio ai danni di Leandro Bennato. Va inoltre rilevata una stretta analogia nelle modalità degli omicidi: il killer di Selavdi ha sparato in luogo pubblico, in pieno giomo fingendosi un atleta/runner. Peraltro il killer, singolarmente, indossava (a settembre in spiaggia) pantaloni lunghi e non si esclude che ciò possa trovare ancora una volta giustificazione nell'intenzione di voler coprire tatuaggi sul polpaccio", scrive il gip in riferimento appunto ai tatuaggi di Calderon. 'Francisco' ormai aveva trovato il suo stile e, non è escluso, era pronto ad uccidere ancora.