Rapinatore al supermercato Tigre

Rapina al supermercato Tigre a Torraccia. Un bandito solitario che dopo aver minacciato la cassiera è scappato con poche centinaia di euro.

Il bandito è entrato in scena nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 febbraio. Volto nascosto, si è avvicinato alle casse del supermercato di via Donato Menichelle. Minacciata la lavoratrice si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 400 euro, per poi allontanarsi a piedi.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monteascro. Ascoltati i testimoni, nessuno è rimasto ferito. Acquisite le immagini video dal quale potrebbe arrivare elementi utili a inidividaure il rapinatore.