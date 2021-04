Il trucco della senape, così un rapinatore derubava i turisti in centro

Derubava i turisti in Centro Storico a Roma con la tecnica della senape. A mettere fine alle sue scorribande gli agenti della Polizia Locale che hanno arrestato il ladro dopo un furto in danno di una donna.

E' successo a ponte Regina Margherita, che collega piazza del Popolo alla zona di Prati, dove gli uomini del I Gruppo ex Trevi, durante i servizi di controllo nella zona, hanno bloccato un uomo che tentava di darsi alla fuga dopo aver rubato un portafoglio ad una donna di 53 anni.

Il fermato, 34 anni di nazionalità peruviana, dopo aver visto la vittima prelevare da un bancomat l’ha seguita e, spruzzandole della salsa addosso per distrarla, le ha sottratto il portafoglio dalla borsa. Sono stati due ragazzi di 17 e 26 anni, i quali, accortisi della scena, hanno allertato una pattuglia dei caschi bianchi che ha bloccato e arrestato il 34enne: accompagnato presso gli uffici di via della Greca, è stato trovato in possesso di oltre 500 Euro e dollari americani.