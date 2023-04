Il rapinatore seriale che saccheggia le tabaccherie dell'Esquilino e del Pigneto

Rapine in serie, anche due in un solo giorno. Colpi commessi in via Emanuele Filiberto, all'Esquilino e al Pigneto, prima in via Malatesta e poi in piazzale Prenestino. Protagonista un uomo di 40 anni di Fondi. La polizia è arrivata a lui dopo una lunga indagine che ha permesso di ricostruire i colpi, quattro in totale, con l'uomo che aveva rapinato tre tabaccherie e una parafarmacia. Soldi e 'Gratta e Vinci' il suo bottino preferito.

Due rapine in poche ore

Gli accertamenti svolti dagli investigatori del commissariato Porta Maggiore sono iniziati dopo rapine commesse nello stesso giorno, a distanza di poche ore, ai danni di due tabaccherie in via Emanauele Filiberto e poi in piazzale Prenestino, che hanno condotto all'individuazione del responsabile in breve tempo.

Il 40enne pontino, in entrambe le circostanze, dietro la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dai titolari degli esercizi interi pacchi di biglietti di varie lotterie istantanee 'Gratta e Vinci', del valore di 1800 euro in un caso e 1000 nell'altro, oltre a 300 euro in contanti dal primo e 500 euro dal secondo.

Gli altri colpi

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi e di zona, i poliziotti sono riusciti a capire che l'uomo era lo stesso che aveva rapinato anche una parafarmacia, colpo che gli aveva fruttato un bottino di 460 euro e un'altra tabaccheria dalla quale era riuscito a trafugare altri 'Gratta e Vinci' per un valore commerciale pari a 10.000 euro, in entrambi i casi minacciando i titolari con un coltello. Il 40enne arrestato e portato in carcere è gravemente indiziato del reato di rapina.