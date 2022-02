Rapinatore di supermercati si lancia da una finestra per sfuggire all’arresto

Due rapine, una tentata e una consumata, in due supermercati di Valmontone. Protagonista un 20enne egiziano fermato nella mattinata di ieri dai carabinieri di Colleferro.

Il giovane è stato fermato dai militari, intervenuti immediatamente, a pochi metri dal secondo supermercato visitato dal giovane. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire la somma di 1.265 euro sottratta. Durante la rapina il 20enne ha impugnato una pistola, brandendola contro i cassieri. Ad incastrarlo sia il racconto delle vittime, sia i filmati di videosorveglianza.

Fermato e portato in caserma, il nordafricano si è reso protagonista anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante le operazioni di fotosegnalamento, propedeutiche agli accertamenti di polizia giudiziaria, nell’intento di darsi alla fuga ha strattonato i militari, tentando di fuggire da una finestra della caserma posta ad un’altezza di circa cinque metri.

Raggiunto dai carabinieri e bloccato, il 20enne è stato portato in ospedale per i soccorsi del caso. Il soggetto, non in pericolo di vita, ha riportato alcune fratture al bacino ed è tuttora piantonato in ospedale in stato di arresto.