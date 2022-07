La banda che ha assaltato nove supermercati a Roma

Avrebbero commesso almeno nove rapine tra Acilia, Esposizione, Colombo, Tor Carbone e San Giovanni, prendendo di mira principalmente supermercati. Per questo motivo il gip del tribunale di Roma ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due romani di 45 e 64 anni, in azione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

A condurre le indagini, e a dare esecuzione alle misure di custodia, sono stati i “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile e della squadra del Distretto San Giovanni della Questura di Roma, che per mesi, coordinato dalla Procura capitolina, hanno indagato su una serie di rapine commesse tutte con la stessa modalità: in gruppo, con i banditi armati di pistola che facevano irruzione nel supermercato minacciando i cassieri per farsi consegnare il denaro.

Gli investigatori hanno passato al setaccio i sistemi di videosorveglianza dei supermercati e ascoltato le testimonianze delle vittime, alcune risultate fondamentali per puntare l’attenzione sulla targa di uno scooter risultato rubato poche settimane prima l’inizio dei colpi. A quel punto, incrociando gli elementi raccolti, i poliziotti hanno intuito che uno dei rapinatori poteva abitare nel territorio di Acilia. Gli appostamenti successivi hanno consentito di bloccarlo proprio mentre saliva a bordo dello scooter segnalato.

L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione e, grazie alle perquisizioni e al ritrovamento di abiti uguali a quelli indossato da uno dei rapinatori durante i colpi, è stato segnalato alla procura come uno dei probabili autori, il più giovane della coppia. È stato quindi trasferito nel carcere di Regina Coeli, in aggravamento della pena che stava scontando in regime di affidamento ai servizi sociali.

Le indagini sono proseguite per trovare l’altro uomo. Che dopo il trasferimento in carcere ha continuato a colpire nelle stesse zone muovendosi con un’auto rossa. Proprio l’auto ha consentito agli investigatori di arrivare all’identificazione del rapinatore più anziano, che a casa conservava ancora l’arma usata durante gli assalti ai supermercati.

A incastrarlo anche i cellulari: i due uomini erano soliti incontrarsi in zona Acilia per organizzare il colpo e cambiarsi d’abito, dopodiché si spostavano verso gli obiettivi e tornavano alle rispettive abitazioni, spostamenti che grazie al tracciamento dei cellulari hanno consentito agli investigatori di “piazzarli” nella zona delle rapine mentre venivano commesse.