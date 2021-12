Pedinata dopo aver ritirato la pensione, viene minacciata e rapinata in casa

Una volta venivano prese di mira all'uscita dalle poste, scippate delle borse nelle quali avevano appena nascosto i soldi della pensione appena ritirata. Rapine rischiose per i malviventi di turno che, al fine di evitare di essere sorpresi in strada e magari fermati dalle forze dell'ordine o da qualche cittadino coraggioso, hanno affinato la loro tecnica. Appostati fuori dagli uffici postali infatti prendono di mira la loro preda, quasi sempre una persona anziana o fragile, per poi pedinarla sino a casa. Una volta appurato che non ci sia pericolo o altre persone nell'abitazione bussano alla porta e le rapinano, evitando così di essere notati in strada dove per loro sarebbe più pericoloso guadagnarsi la fuga.

E' quanto accaduto ad una 92enne che, dopo aver preso come ogni prima settimana del mese la pensione agli uffici postali vicino casa, non immaginava di essere seguita da un malintenzionato. Sentito suonare il campanello della sua abitazione di Torre Maura l'anziana ha aperto la porta ma si è trovata davanti un uomo armato di coltello che dopo averla minacciata l'ha spinta dentro l'abitazione chiudendosi dentro con l'anziana. Poi la rapina del denaro.

L'incubo si è materializzato poco dopo le 11:00 della scorsa mattina in via Pietro Belon. Con il volto travisato da una mascherina chirurgica il rapinatore, dopo aver visto la donna ritirare la pensione, l'ha infatti pedinata sino a casa. Atteso il suo rientro si è quindi presentato alla porta, l'ha minacciata con un grosso coltello ed è scappato con poco più di 500 euro.

Sotto choc l'anziana ha quindi chiamato il marito, in quel momento assente, che ha a sua volta richiesto l'intervento al 112. Sul posto è quindi intervenuta l'ambulanza del 118 che ha medicato la 92enne sul posto e gli agenti delle volanti e del VI Distretto Casilino di polizia che, ascoltata la testimonianza dell'anziana signora, hanno cominciato le indagini per dare un nome ed un volto al rapinatore solitario.