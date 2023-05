Tre rapine in tre settimane: preso il bandito incubo delle Poste di Tivoli

Come un orologio svizzero. Una rapina a settimana, due volte di mercoledì e una di giovedì. Sempre in mattinata, intorno alle 10:00. Tre colpi alle poste messi a segno in successione: il 10, il 18 e il 25 maggio. Nel mirino del ladro le Poste di Tivoli Terme, dalle quali è scappato con un bottino totale di circa 4mila euro. Le scorribande criminali del malvivente sono però terminate, con l'uomo arrestato dalla polizia dopo essere scappato in auto insieme a un complice, poi denunciato.

Tre rapine alle Poste di Tivoli Terme

A finire in manette un uomo romano di 57 anni. L'ultima rapina nella mattinata di mercoledì 24 maggio, quando l'uomo, mascherina e cappellino, si è presentato nuovamente davanti agli impiegati delle poste che si trovano fra via dei Fauni e piazza Bartolomeo della Queva, a Bagni di Tivoli. Minacciati i lavoratori armato di coltello si è fatto consegnare - in un copione già messo in atto - mille euro, e poi si è dileguato fra le strade della frazione del comune della provincia nord est della Capitale.

In fuga su una vecchia monovolume

Sulle tracce dell'uomo c'erano però le forze dell'ordine. Proprio gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli, in servizio antirapina dopo i tre colpi messi a segno, hanno diramato la nota di ricerca di una vecchia monovolume, con la quale il rapinatore era stato visto allontanarsi assieme a una seconda persona.

Fermato a Tor Cervara

Cominciata una battuta di ricerca la vettura in fuga è stata quindi fermata dagli agenti del commissariato San Basilio in zona Tor Cervara, a Roma. All'interno della stessa il rapinatore. Identificato in un romano di 57 anni - già noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata.

Gli accertamenti della procura di Tivoli

Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, la sua posizione è ora al vaglio dei pm della procura di Tivoli. L'uomo è fortemente sospettato di essere l'autore di tutte e tre le rapine messe a segno alle Poste di Tivoli. La descrizione dei testimoni e le immagini delle telecamere di sicurezza sono già state messe agli atti e acquisite, con la descrizione del rapinatore che corrisponderebbe a quella del 57enne arrestato nella Capitale.