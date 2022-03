L'uomo armato di pistola che rapina le automobiliste in transito

Armato di pistola ha minacciato due automobiliste. E' successo venerdì mattina a Subiaco, in provincia di Roma, lungo la strada provinciale Barco-Le Selve. Secondo la denuncia presentata dalle vittime, sotto la minaccia di una pistola, un uomo ha bloccato la marcia di un’auto condotta da una donna di 48 anni, di Subiaco, costringendola a scendere dal mezzo. Rubata la vettura si è allontanato in direzione di Agosta, per poi abbandonare il veicolo poco distante, in prossimità dell’argine del fiume Aniene, dopo averlo danneggiato.

Successivamente, sempre sotto minaccia di pistola, ha tentato di impossessarsi di un’altra auto in transito sulla SR Sublacense, condotta da una donna di 38 anni di Agosta, la prontezza della donna, riuscita a schivarlo, ha però mandato all'aria i suoi piani.

Sono intervenuti i carabinieri di Subiaco che al termine di una spedita analisi info-investigativa, coordinata dalla procura della repubblica di Tivoli, hanno rintracciato e arrestato un uomo di Cervara di Roma, di 44 anni, in un’abitazione poco distante. L’uomo, con precedenti, già colpito da avvisato orale, era sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, è gravemente indiziato di rapina aggravata e tentata rapina aggravata.

L’indagato è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.