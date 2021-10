Pigneto, rapinano un panificio e i passanti: i colpi seriali di due ladri

Rapine in serie tra il Pigneto e Torpignattara. Colpi tutti in poche ore. A fermare i malviventi, sono stati gli uomini della Sezione Volanti che hanno così fermato i coaggravate in concorso in via Casalina, una ai danni di un panificio, e l’altra ai danni di un ragazzo, oltre ad un furto con strappo consumato ai danni di una donna in piazza Roberto Malatesta.

Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver verificato che le descrizioni fornite corrispondevano alla prima segnalazione e utilizzando la targa del mezzo a bordo del quale i rapinatori si erano allontanati, hanno potuto iniziare le ricerche in zona del veicolo e dei responsabili. Il veicolo è stato trovato in Largo Bartolomeo Perestrello e, a poca distanza, all'interno di un bar, c'erano i due uomini corrispondenti per l’abbigliamento e la fisionomia alla precedente segnalazione.

Dal controllo dei due, oltre alle chiavi dell'auto, i poliziotti hanno trovato nella tasca di uno dei due, colombiano 26enne, un telefono cellullare di cui non sapeva fornire informazioni. Nell'auto, invece, è stato trovato un coltello e 2 tronchesi. Gli accertamenti sul telefono cellulare ritrovato hanno permesso agli agenti di risalire alla proprietaria, la quale ha riferito di aver subito il furto con strappo del proprio cellulare mentre si trovava in piazza Malatesta. Il cittadino colombiano di 26 anni e un altro ragazzo, 26anni peruviano, sono finiti in manette.