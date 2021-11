Presi a testate e rapinati la notte di Halloween

Colpiti con una testata e rapinati delle loro collanine durante una festa di Halloween in un locale di Ciampino. A denunciare il fatto tre ragazzi che hanno raccontato tutto ai carabinieri e così, dopo una breve indagine, i militari della Compagnia di Castel Gandolfo hanno recuperato la refurtiva e denunciato 5 giovani, tra i 17 e i 24 anni, per "ricettazione". Indagini che proseguono ancora.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, tre ragazzi hanno raccontato agli uomini dell'Arma che, mentre si trovavano all'interno del locale, erano stati avvicinati da un giovane che, dopo averli colpiti con una testata, ha strappato dal collo le catenine che indossavano, fuggendo immediatamente.

Le indagini condotte nell'immediatezza dai carabinieri hanno consentito di individuare nel parcheggio del locale un'auto con a bordo 5 giovani subito fermati per un controllo. Nel veicolo sono state ritrovate le 3 collanine rubate, con i ganci di chiusura lesionati.

Il branco di cinque giovani non ha saputo giustificare la provenienza delle collanine che sono state sequestrate. I cinque sono stati denunciati a piede libero. Le indagini dei militari continuano per trovare chi materialmente ha messo in pratica le rapine e se nella notte di Halloween ci sono state altri colpi simili.