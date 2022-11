La coppia che rapina minorenni in metro

Erano diventati l'incubo degli adolescenti che frequentano l'area dei Colli Albani e di San Giovanni. Lui 21 anni, lei 20, sono accusati di aver picchiato e rapinato due minorenni alle stazioni della linea A della metro della zona.

La coppia è stata rintracciata dopo un'accurata indagine dagli agenti del commissariato Appio, all’interno di una casa occupata nel quartiere di Torpignattara. La misura cautelare, richiesta dalla procura di Roma, è stata emessa a seguito di complesse indagini scaturite dopo la denuncia delle vittime che hanno raccontato di essere state malmenate e private entrambe della catenina d’oro da parte della giovane coppia.

La prima rapina è avvenuta presso la stazione dei Colli Albani mentre l’altra a Re di Roma. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile riconoscere gli indagati. Per il 21enne è stata applicata la custodia cautelare in carcere mentre per la 20enne il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.