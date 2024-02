Ladri incappucciati rapinano anziani in casa. Tre colpi in due ore

Incappucciati, romani e armati di cacciavite. La polizia di Stato è sulle tracce di due uomini che, nel giro due ore, sarebbero entrati in tre case differenti della periferia est di Roma. Al momento il condizionale è d'obbligo, non tanto sulle aggressioni, quanto sulla correlazione dei fatti. Eppure chi indaga ha il sentore che i due rapinatori mascherati possano aver agito più volte. Il modus operandi, d'altronde, è stato sempre lo stesso. E così in quel quadrante di città, la paura sale.

Il primo colpo

Andiamo con ordine. Il primo allarme è arrivato al numero unico per le emergenze intorno alle 19 circa, in via Grottaglie, in zona Prato Fiorito. Qui, come anche nelle altre circostanze, i ladri incappucciati hanno violato la cancellata di una palazzina, di quelle facilmente scavalcabili, per poi entrare in un appartamento forzando una finestra. Una volta dentro hanno sorpreso una coppia di anziani di 76 anni, marito e moglie, in casa e li hanno aggrediti.

La seconda rapina

L'uomo è riuscito a divincolarsi, uscendo sul pianerottolo e gridando aiuto. Una reazione che ha spaventato i malviventi che hanno quindi deciso di scappare. Un'ora dopo una seconda segnalazione, questa volta intorno alle 20:10, a circa sette chilometri da Prato Fiorito, in via Fabrizio Chiari. La dinamica è simile. Due uomini incappucciati scavalcano il cancello di una palazzina e sorprendono alle spalle il proprietario di casa, un uomo di 68 anni.

La terza aggressione

Lo minacciano con un cacciavite, gli chiedono di aprire la cassaforte, lui reagisce, i ladri lo spintonano, lo buttano in terra e scappano rubandogli "solo" qualche bracciale e un anello. Passa meno di un'ora e arriva una terza segnalazione, questa volta in via Fratelli Mazzocchi, a Grotte Celoni.

Dalla stazione della metropolitana, due uomini incappucciati hanno seguito una persona di 65 anni fino alla sua abitazione. Non appena la "preda" - un cittadino di origine peruviana - ha aperto il cancello, uno di loro l'ha aggredito alle spalle, strangolandolo collo, mentre l'altro gli ha preso la borsa e gli ha strappato le tasche. Quindi la fuga dopo aver preso lo smartphone, il borsello e il portafoglio con le carte di credito. Le vittime sono state tutte ascoltate. La polizia indaga e il quartiere chiede risposte.