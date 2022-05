La notte criminale della gang di Trastevere: tre rapine in poche ore

Tre rapine in poche ore. Vittime alcuni adolescenti che avevano pensato di passare una notte di svago fra le strade del quartiere di Trastevere. Una notte di malamovida, con protagonisti in negativo tre giovani di età compresa fra i 18 ed i 20 anni, poi fermati con la refurtiva ancora indosso dai carabinieri.

Un modus operandi assodato, quello del trio criminale, che hanno messo a segno tre rapine fra l'area di piazza Trilussa e nei vicini vicoli di Trastevere. A denunciare l'accaduto le stesse vittime, che hanno poi permesso ai militari dell'arma di dare un nome ed un volto alla gang.

I tre gravemente indiziati di essere gli autori di tre distinti episodi di sottrazione di catenine in oro, con violenza o minaccia, avvenuti nel corso della notte fra sabato e domenica scorsi ai danni di altrettanti giovani, sono stati fermati dai carabinieri. Nello specifico, un 20enne marocchino e un 19enne tunisino, entrambi già noti alle forze dell’ordine sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e un 18enne romano, denunciato a piede libero, tutti gravemente indiziati del reato di rapina in concorso.

I due fermati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa di essere trasferiti in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaria. Nel corso di un’udienza dinanzi al tribunale di Roma, i fermi sono stati convalidati. Nel corso delle attività di controllo, i militari dell'arma hanno inoltre identificato 205 persone e eseguito verifiche su 85 veicoli.