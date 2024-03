Quattro rapine in una settimana, scovato il bandito della periferia est

Quattro rapine in una settimana. Dal lunedì 11 settembre a martedì 19. Un bandito solitario. Nel mirino negozi ma anche una donna anziana e un ragazzino, aggrediti a bordo di due bus. Teatro delle sua scorribande criminali la periferia est della Capitale. A distanza di sei mesi la polizia ha dato un nome e un volto al rapinatore ed ha arrestato il malvivente, un 29enne romano.

La prima rapina a bordo del bus

Secondo quanto accertato dagli inquirenti la prima rapina è stata messa a segno l'11 settembre dello scorso anno. Vittima un'anziana donna, rapinata di una catenina mentre saliva sul bus. A strappargliela il 29enne, che ha aggredito la signora mentre scendeva dal bus 045, che collega la zona dell'Anagnina a Centocelle.

Centro estetico rapinato due volte in una settimana

Il giorno dopo - 12 settembre - una seconda rapina in un centro estetico di Ponte di Nona. Sotto la minaccia di un coccio di bottiglia si è fatto consegnare l’incasso dell’attività per un ammontare di 700 euro. Dopo una settimana - martedì 19 - con lo stesso modus operandi. L’uomo si è ripresentato presso lo stesso esercizio commerciale facendosi consegnare l’incasso, per un totale di circa 100 euro e la fede nuziale che la titolare aveva al dito.

Ragazzino aggredito e rapinato sul bus

Due rapine al centro estetico, a cui si deve sommare un quarto colpo, messo a segno il 14 di settembre a bordo del bus, lo 045, che collega i vari quartieri del VI municipio delle Torri. A farne le spese un ragazzino, un minorenne. A raccontare l'accaduto alla polizia il padre che ha denunciato la rapina subita dal figlio minore la sera prima mentre era a bordo dell’autobus della linea 045, durante la quale era stato aggredito con alcuni pugni sul volto da un uomo che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

I filmati dei bus

Raccolte le denunce sono stati gli agenti del commissariato Romanina di polizia a mettersi sulle tracce del bandito solitario. Gli investigatori, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza istallato a bordo dell’autobus, hanno individuato e rintracciato il presunto autore delle rapine.

Rapinatore in manette

Al termine dell'attività d'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, gli agenti del commissariato Romanina, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa, dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti del 29enne romano, gravemente indiziato del reato di rapina.

La procura ha quindi richiesto e ottenuto dal gip l’emissione della custodia cautelare in carcere per l’indagato.