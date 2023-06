Rapinatori legano e sequestrano cassiera e guardia giurata del supermercato. Caccia a una Panda nera

Una batteria di rapinatori professionisti. Un blitz armato nel corso del quale la banda ha legato e sequestrato una cassiera e poi picchiato una guardia giurata, anch'essa poi legata e rinchiusa in una stanza del negozio. Momenti di grande paura vissuti domenica sera in un supermercato della catena Pim in zona Villa Glori, fra i Parioli e il Villaggio Olimpico. In fuga a bordo di una Fiat Panda nera, i malviventi potrebbero essere gli stessi che le scorsa settimana hanno rapinato due esercizi commerciali: una panetteria a Torrespaccata e un bar a Capannelle.

Rapina al Pim di Villa Glori

Rapido e professionale il blitz della batteria. In tre, armati, sono entrati al supemercato Pim che si trova in via Antonio Sant'Elia poco prima della chiusura, alle 21:30 di domenica sera. Volti nascosti dai passamontagna, guanti e pistole i tre hanno puntato subito la cassiera. A provare a fermarli la guardia giurata in servizio nell'esercizio commerciale. Colpito a calci e pugni l'uomo è stato poi legato, così come la commessa, con i due poi rinchiusi e sequestrati in due stanze del supermarket.

La banda con la Panda nera

Rapinato il denaro contenuto nelle casse la banda è poi scappata a bordo di una Fiat Panda nera, stesso modello di vettura utilizzato per mettere a segno le altre due rapine dello scorso 12 giugno. A chiamare il 112 la guardia giurata, dopo essersi liberato ed aver sciolto anche la commessa. Medicato in ospedale il vigilante, la cassiera, a parte il grande spavento, non ha riportato conseguenza fisiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Villa Glori, assieme agli investigatori della polizia scientifica. Ascoltati la commessa e la guardia giurata hanno riferito che i tre parlavano con accento romano. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i poliziotti hanno cominciato una battuta di ricerca della banda, riuscita a dileguarsi a bordo della Fiat Panda nera.