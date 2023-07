Conosce un uomo in chat, ma l'appuntamento è un incubo: aggredito e rapinato dalla banda dell'app

Si erano conosciuti su Grindr, una app per incontri tra uomini, e poi si erano dati appuntamento per conoscersi di persona. Sembrava una serata come tante, ma per un 34enne si è trasformata presto in un incubo. Il suo nuovo conoscente, un ragazzo di 20 anni, aveva infatti altro in mente. Quel giovane, infatti, faceva parte della banda dell'app, un gruppo di persone che adescava ragazzi su una app di incontri omosessuali per poi rapinarli.

I fatti ricostruiti dai carabinieri di Monterotondo e dalla procura di Tivoli si sono consumati lo scorso 26 febbraio. Dopo essersi visti nelle tarda serata, il 34enne e il 20enne si erano appartati in un parcheggio isolato.

A questo punto sono sbucati, dal sedile posteriore e dal bagagliaio, i complici del ventenne, altri tre ragazzi tra i 20 e 23 anni, che si erano nascosti e che così hanno aggredito la vittima e, con violenza e minacce, l'hanno rapinata per poi costringerla a recarsi a casa per consegnare alla banda altri gioielli e la carta di credito.

La denuncia

La vittima, nonostante lo choc, ha denunciato l'aggressione i carabinieri fornendo numerosi particolari che hanno consentito di avviare serrate indagini, coordinate dalla procura, grazie alle quali sono state identificate quattro persone destinatarie della misura cautelare. Gli indagati sono stati individuati "grazie alla pronta denuncia della vittima laddove i rapinatori confidavano sulla mancata denuncia proprio per le modalità con cui era avvenuto l’incontro. Va, dunque, dato atto alla vittima di avere riposto fiducia nelle istituzioni", si legge in una nota del procuratore Francesco Menditto. I quattro sono ora ai domiciliari.

Il precedente

Attraverso uno scambio informativo con altri reparti dell'Arma dei carabinieri, inoltre, è emerso che i quattro erano stati fermati dai carabinieri di Castel Gandolfo lo scorso 16 marzo - meno di un mese dopo della rapina a Monterotondo - con analoghe accuse. Erano loro i componenti della banda dell'app in attesa di giudizio. Undici le vittime accertate, tutte nella zona dei Castelli Romani, in quella indagine. Dinamiche che ricordano altri colpi simili ancora irrisolti. Ora si continua a indagare, infatti, per verificare l'eventuale responsabilità dei 4 arrestati su eventuali altri analoghi episodi.