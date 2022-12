Rapinatore seriale scippa due anziane in un'ora e rompe la rotula ad una delle vittime

Ha rapinato due anziane nel volgere di un'ora La prima dopo essere uscita a buttare la spazzatura sotto casa, la seconda mentre si stava recando in una farmacia. Succede a Tor Tre Teste. Nel mirino del malvivente, due donne di 83 anni, una delle quali costretta poi alle cure dell'ospedale dopo essere stata sbattuta in terra con conseguente rottura della rotula. I fatti lo scorso 15 dicembre con il bandito poi identificato in un 28enne romano ed arrestato dalla polizia.

Anziana rapinata sotto casa

La mattinata criminale del 28enne è cominciata alle 09:30 dello scorso 15 dicembre in via Olcese. Qui il rapinatore ha messo nel mirino un'anziana appena uscita di casa per andare a gettare la spazzatura. Sorpresa alle spalle la donna è stata rapinata del borsello e poi scaraventata in terra. Dolorante l'anziana ha cominciato ad urlare attirando l'attenzione dei vicini che hanno poi chiamato il 112.

Seconda rapina in meno di un'ora

Nemmeno il tempo di raccogliere la testimonianza della donna scippata in via Olciese che alla sala operativa della questura di Roma è arrivata un'altra richiesta d'intervento, questa volta dalla vicina via Viscogliosi, sempre a Tor Tre Teste. Sono le 10:30 quando un'alta anziana - sempre di 83 anni - viene sorpresa alle spalle da un uomo con indosso un piumino e la barba lunga, così come descritto ai poliziotti del V distretto Prenestino dalla prima vittima scippata nella vicina via Olciese.

In ospedale con la rotula rotta

A differenza della prima anziana presa di mira in questo caso il rapinatore non è riuscito a strappare la borsa che la donna portava indosso. Anzi, nel tentativo di tirare via la tracolla ha scaraventato l'anziana in terra ed ha continuato a strattonarla, scappando però a mani vuote. Rimasta in terra la donna ha riportato la frattura della rotuta del ginocchio con una prognosi di 30 giorni.

Rapinatore in manette

I poliziotti, acquisita la descrizione del giovane e visionate le immagini di videosorveglianza della farmacia, hanno riconosciuto l’autore della prima rapina e lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione sempre a Tor Tre Teste. Anche la seconda vittima ha riconosciuto l’autore del reato, il quale è stato arrestato per furto con strappo e tentata rapina e lesioni, aggravati dall’età avanzata delle vittime. Il giudice del tribunale di Roma, dopo aver convalidato l’operato della polizia, ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.