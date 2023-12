Schiaffi alla guardia giurata che la sorprende a rubare

Recidiva e violenta. In manette è finita nuovamente una 46enne che già l’estate scorsa aveva rapinato un negozio a Ostia e, nell’occasione, aveva aggredito l’addetto alla sicurezza del negozio. Nello scorso fine settimana, i poliziotti del reparto prevenzione crimine Abruzzo, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa, hanno arrestato la donna di Fiumicino poiché gravemente indiziata del reato di rapina impropria ai danni di un’attività commerciale nella zona del litorale romano.

In particolare, già nello scorso mese di luglio, la donna era stata arrestata dagli agenti del X distretto Lido poiché, in compagnia di un’altra persona, aveva rapinato un negozio esercitando violenza nei confronti della guardia giurata preposta all’antitaccheggio che li aveva sorpresi. Per tali motivi, alla donna era stato imposto il divieto di avvicinamento all’addetto alla sicurezza che aveva aggredito, ma sabato scorso è ritornata a rubare nello stresso esercizio commerciale dove ha trovato la stessa guardia giurata che aveva aggredito a luglio. L’addetto alla sicurezza, notando la donna asportare alcuni prodotti, ha tentato di farla desistere richiamandola ma la stessa non ha esitato a schiaffeggiarlo tentando di guadagnare la fuga.

I poliziotti, a seguito della segnalazione ricevuta, sono prontamente intervenuti accertando che la donna era gravata dal divieto di avvicinamento, emesso a luglio scorso, alla guardia giurata. Immediatamente bloccata, gli agenti l’hanno tratta in arresto mentre la refurtiva è stata restituita integra al responsabile del negozio.

Il giudice ha convalidato l’arresto per la 46enne ed ha disposto l’obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria.