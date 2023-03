Esce dal carcere e rapina il bar dell'ospedale danneggiando gli arredi

Uscita da poche ore dal carcere vi è tornata poco dopo. La colpa? Una rapina e il danneggiamento dei locali di un bar. Protagonista in negativo una ragazza di 25 anni. Sono stati gli agenti del commissariato Civitavecchia a intervenire al bar dell'ospedale San Paolo per un tentativo di rapina.

Al loro arrivo hanno trovato una ragazza di 25 anni, uscita dal vicino carcere solo poche ore prima, con uno sgabello in mano. La giovane, sempre con lo stesso sgabello, ha minacciato i poliziotti. Gli agenti hanno poi accertato che la giovane - poco prima - aveva tentato di rapinare il bar e, non riuscendovi, aveva danneggiato l'interno dello stesso locale. La donna è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata di rapina.